盤中速報 - 光頡(3624)股價大漲至39.4元，漲幅達7.07%

光頡(3624-TW)14日10:20股價上漲2.6元，報39.4元，漲幅7.07%，成交674張。

光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。

近5日股價下跌14.81%，櫃買指數下跌8.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-178 張
  • 外資買賣超：-130 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-48 張
  • 融資增減：-259 張
  • 融券增減：-61 張

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