盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.13%報45.55元，成交405張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.13%，21日09:09報45.55元，成交405張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲2.94%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲2.38%。櫃買指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+116 張
  • 外資買賣超：+127 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-11 張
  • 融資增減：+71 張
  • 融券增減：+102 張

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