雃博大啖海外訂單 義大利標案倍增、中國供不應求

醫材廠雃博 (4106-TW) 海外布局大有斬獲，搭上歐洲數位醫療浪潮，今年再度拿下義大利醫院標案，金額比去年倍增、達 350-400 萬歐元 (約新台幣 1.1-1.3 億元)，加上中國持續蓋方艙醫院，雃博旗下氣墊床供不應求、加班生產。

歐洲近年積極推動數位醫療，將場域從診所轉移到居家，甚至擴展至社區，並讓醫療工具更精準與便民。雃博將核心產品氣墊床等核心產品，結合物聯網打造出完整的解決方案，達到精準醫療。

雃博去年藉由氣墊床結合軟體的解決方案，拿下義大利醫療聯合標案，金額約新台幣 6000-7000 萬元，隨著醫院接受度提提升，今年標案金額更直接倍增，上看 1.3 億元，預計上半年完成出貨。

除了歐洲訂單報捷外，中國雖然已經開放國門，但境內疫情卻未見趨緩，雃博表示，由於中國染疫人數未減，地區政府持續興建方艙醫院，帶動氣墊床供不應求，目前已加班生產因應。

雃博 2022 年 1 月推出全新品牌「Wellell」，預計未來三年內完成全球的品牌及產品轉換，公司表示，由於醫材產品轉換認證需要 2-3 年，因此許多舊產品還需要時間。

雃博氣墊床目前市占率約 5-7%，目標五年內挑戰全球前三大，市占率上看 15-20%。雃博去年 12 月營收 2.39 億元，月減 1.23%、年增 18.59%；去年全年 26.66 億元，年增 12.29%。