盤中速報 - 撼訊(6150)急跌-2.47%報75.2元，成交1,229張

撼訊(6150-TW)近5分K跌速2.47%，11日09:04報75.2元，成交1,229張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲0.83%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.23%。櫃買指數上漲3.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+153 張
- 外資買賣超：+110 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+43 張
- 融資增減：+40 張
- 融券增減：-124 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+11.15%
$11,115
原投組報酬率
+5.89%
$10,589
投組標的成分
40%
4961
20%
4763
20%
3708
10%
3105
10%