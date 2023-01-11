盤中速報 - 撼訊(6150)急跌-2.47%報75.2元，成交1,229張

撼訊(6150-TW)近5分K跌速2.47%，11日09:04報75.2元，成交1,229張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

撼訊(6150-TW)近5日股價上漲0.83%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.23%。櫃買指數上漲3.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+153 張
  • 外資買賣超：+110 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+43 張
  • 融資增減：+40 張
  • 融券增減：-124 張

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