府院定調 超徵稅收將發現金全民共享

全國稅收去年超徵新台幣 4500 億元，外界關注是否還稅於民，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌今 (3) 日同調表示，中央剩餘可運用的 1800 億元當中，除預留一筆錢因應不時之需外，將保留一定額度，用發現金方式讓全民共享，但須經過立法院法源依據。

蔡總統今天於臉書發文指出，去年全國稅收預估將超過預算數 4500 億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收 700 億元，中央政府可以運用的有 3800 億元。中央上週召開國安高層會議，決定從三個面向來規劃執行。

蔡總統表示，首先，我們用 1000 億元額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，這一方面可以減輕勞健保基金的財務壓力；另一方面，我們透過源頭來平抑物價，這也是「還稅於民」的方式之一。

其次，我們用 1000 億元啟動第一波「加強韌性經濟方案」的七項措施，一方面減輕人民在食衣住行上的生活壓力，一方面協助迫切需要被幫助的傳統產業、農漁業、觀光業。

第三則是大家所關心的剩下 1800 億元部分，蔡總統說明，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外，我們將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案。

不過，蔡總統指出，這個方案所需要的法源根據及預算編列，必須經過立法院的同意，行政團隊將進行盤點規劃，適時提出法案，送請立法院審議，讓這項計畫可以更周全執行。

蘇貞昌今天前往台北郵件處理中心視察，對於還稅於民議題，他表示，要讓全國民眾都能享受經濟成長果實，並要針對中國疫情再起、俄烏戰爭後的通膨等留有因應的餘裕，強調不能一次把錢花光。