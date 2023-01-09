前財長蘇建榮：稅收超徵是經濟擴張結果 非行政失能

我實質稅收連年超出預算數 (俗稱稅收超徵)，除掀起還稅於民議題外，也引發外界批評政府行政失靈，對此前財政部長蘇建榮今 (9) 日表示，稅收實徵數超出預算數是經濟擴張所致，並非行政失能、更不是違法超徵。

蘇建榮今天出席金融研訓院舉辦的「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會，這是他在去 (2022) 年 12 月 24 日卸任財長重執教鞭後，首度以台北大學教授身分出席研討會。

蘇建榮表示，稅收實徵數超出預算數是經濟擴張所導致的結果；他以證交稅為例，2021 年證交稅實徵稅收超過 2700 億元，大幅超出當年度的預算數，而證交稅主要反映當年經濟狀況，因而帶動實徵稅收大幅超出預算數，不能因此說是行政失靈。

至於所得稅則是落後徵收，蘇建榮解釋，上市櫃公司 2021 年豐厚的獲利表現，會反映在 2022 年的所得稅表現，包括營所稅與個人綜所稅都會因此增加。

蘇建榮說，預算籌編與實際執行時間落差將近 2 年，這段期間經濟成長率預估值與實際值經常有差異。

對於外界質疑政府稅收超徵，甚至質疑違法徵收，個性溫和的蘇建榮也罕見說重話，認為有些批評者不知所得稅屬於落後徵收，任意指控政府違法課徵稅收「豈有此理」。

蘇建榮強調，稅收實徵數大於預算數是經濟成長帶來稅於擴增的結果，絕對不接受有心人士指控政府違法徵稅，這是對所有稅務從業人員的嚴重汙衊，然而現在多數評論都在掩蓋相關事實，這對稅務人員相當不公平。



