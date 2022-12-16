中華電攜國泰金控打造桃園資訊中心 獲國際認證明年啟用

中華電 (2412-TW) 與國泰金控合作打造桃園青埔資訊中心，拿下 Uptime Institute 國際認證機構 Tier Ⅲ 等級建造認證，成為國內首例取得此國際認證的金融業資訊機房，預計明年啟用。

中華電信為國內最大規模 IDC 服務提供商，具備智慧機房豐富的設計、建置、維運與認證實務經驗；2020 年 11 月在疫情嚴峻的大環境下，發揮資通訊優勢，攜手國泰金控打造桃園青埔資訊中心，並於今年取得國際認證。

桃園青埔資訊中心的電力、空調系統皆採備援容錯架構，包括公共用電、發電機組、UPS(不斷電系統) 與電池、配電盤體、空調及機櫃用電供應迴路，皆具備冗餘備援及容錯機制，即使只有一個電源供應器的網路設備，也不會因電力中斷而影響服務運行。

此外，更導入資料中心基礎設施管理 (DCIM) 平臺，監看所有機房及環境設施的運作狀況包括電力、空調及溫濕度等，以達智慧化管理目標。

中華電補充，桃園青埔資訊中心在安全管控機制上，採用新世代安全管理防護設計，在整體管理流程及實體層面納入更多安全保護措施，以國家安全等級的安管機制，確保國泰金融業務資料與客戶資料安全性。

Uptime Institute 是全球權威國際機房認證機構，專門針對資料中心設計、建置、營運建立全球統一的認證標準。桃園青埔資訊中心獲得該機構 Tier Ⅲ 等級建造認證，未來將為國泰金控各項金融服務系統提供高穩定性、高可靠度、高安全性的資訊服務不中斷環境。