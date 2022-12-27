台灣大林之晨：明年迎接產業冬天 電信相對好

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨今 (27) 日表示，明年會是辛苦的一年，大家應該準備好迎接產業冬天，主因包括升息尚未結束、消費力道可能下降很快，而台灣是供應鏈中上游，明年下半年恐感受產業冬天，不過電信產業相對好。

林之晨認為，由於升息尚未結束，美國 FED 公布的利率點陣圖終點利率又往上升半碼，目前外界預期，美國失業率會再增加 1% 以上，加上美國民眾儲蓄率已來到 17 年新低、卡債也是新高，因論是國家、業界或民眾，明年都會是非常辛苦的一年。

他進一步提到，明年美國若再升息，消費力道會下降非常快，而台灣供應鏈屬於中上游，可能明年下半年才會感受到，不過現在已出現一些徵兆，如部分企業開始延長票期，接下來大家應該要準備好迎接產業冬天。

談到 5G 成長速度，林之晨表示，自開台以來，5G 滲透率維持每月 1 個百分點的速度緩步上升，明年預計和今年相近，短期內不會有太大變動；5G 高資費仍是主流，但目前資費高低已非民眾申辦唯一的考量。

台灣大受惠子公司 momo 電商雙 11 買氣貢獻，11 月營收達 183 億元，首度超車中華電信的 182.4 億元，對此，林之晨說，疫情過後 momo 的高基期成長結束，長期發展來看，會回歸 15-25% 的年成長軌跡，寬頻業務則會成為成長動能。

董事長蔡明忠在台灣大年度尾牙上，以「集聚超 5G 團結頂 mo 幣」為主題，確立台灣大及旗下所有企業 2023 年將以擴大 mo 幣生態圈為營運主軸。林之晨也表示，目前 mo 幣除應用在電信、影音娛樂、電商等領域，未來還會向外擴大至集團以外的企業使用，將以推升 mo 幣成為國內最大點數生態圈為目標。