王品將發獎金1.5個月 超越同業平均近1倍

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 董事長陳正輝今 (12) 日宣布，今年全體員工無論職級和績效，均可拿年終加特別獎金合計 1.5 個月，王品合計共將發出超過 2 億元現金，是 2012 年上市後發出的最高金額，也大幅超越住宿餐飲業平均 0.85 個月的行情。

陳正輝表示，感謝所有王品人一年來的努力，並帶領副董事長李森斌和所有高管，首次舉行線上直播，向台灣 9300 名同仁報喜。

另一方面，王品斥資 2000 萬元自明日起舉辦為期 3 天共 5 場的五星飯店尾牙，以此慰勞同仁，搭配半日的遊樂園紓壓行程，而受到同仁期待的國外旅遊行程也揭曉，可搭乘星宇航空免費暢遊馬來西亞 4 日。

王品說明，今年首創餐飲業「一年最多調薪三次」制度，以明年集團最低起薪加全勤 33000 元為例，無經驗新人入職 3 個月後轉正式任用，薪資有機會上調至 34400 元，再經過 3 月績效調薪、9 月年中調薪，最高可挑戰月薪加全勤 38600 元，等同一年內加薪 17%。

而除了基本底薪外，門店同仁還可參與每月「門店達成獎金」分紅，基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金、特別獎金相加，餐飲新手同仁年薪最高可達近 15 個月，希望藉此吸引更多服務業人才加入。

此外，陳正輝也宣布，明年將重啟因疫情延宕 3 年的同仁國外旅遊，並提高同仁補助至 19000 元，其中，馬來西亞 4 日遊全程免費，來回搭乘星宇航空、入住五星級飯店，另外也可選擇日本關西 5 日遊、土耳其 10 日遊等行程。

王品強調，薪資優於同業、尾牙與年終獎金、分紅獎金和國外旅遊補助外，明年起也將加發同仁生日禮金。