盤中速報 - 立敦(6175)股價大漲至29.2元，漲幅達7.35%

立敦(6175-TW)10日10:30股價上漲2元，報29.2元，漲幅7.35%，成交474張。

立敦(6175-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為生產及銷售化成鋁箔。生產及銷售電蝕鋁箔。生產及銷售高純度導針。

近5日股價上漲6.25%，櫃買指數上漲3.77%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+114 張
  • 外資買賣超：+114 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-32 張
  • 融券增減：+1 張

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