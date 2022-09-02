Gogoro拓新加坡版圖 攜手JC&C拚打造物流車隊

國內電動機車大廠 Gogoro(GGR-US) 今 (2) 日宣布，新加坡陸路交通管理局授予 Gogoro 電池交換系統進行沙盒試點計畫，將與 Jardine Cycle&Carriage Group 合作，在新加坡和其他城市發展全新的永續商業模式，未來也可望進一步拓展出食品配送和物流車隊。

Gogoro 電池交換沙盒試點計畫包括 Gogoro 智慧電動機車、Go Station 電池交換站和 Gogoro 智慧電池，Gogoro 將與 Jardine Cycle&Carriage(C07-SGX) 合作開始推動沙盒試點計畫。

Jardine Cycle&Carriage 是一家在東南亞擁有領先市場事業的多元化集團，其子公司 Cycle&Carriage 在此沙盒試點將成為 Gogoro 智慧電動機車在新加坡的獨家經銷商，並在新加坡營運布建 Gogoro 的電池交換基礎設施。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，城市迫切需要永續交通解決方案，在台灣，已有超過四分之一的機車商業外送使用 Gogoro 電池交換生態系統，而採用電動機車進行商業外送者，使用 Gogoro 電池交換系統的比例幾乎達 100%。

JC&C 的 Direct Motor Interests 總經理 Wilfrid Foo 指出，為支持 2030 年新加坡綠色發展藍圖，很高興與 Gogoro 合作，有信心在現有的基礎設施上，持續布建 Gogoro 電池交換系統，並營運新加坡的電池交換網路，同時，正尋找志同道合的外送或物流領域的合作夥伴。

Gogoro 今年上半年在台灣電動機車市占率逾 92%，而 Gogoro 電池交換生態系統目前擁有 10 個不同的合作夥伴，Gogoro Network 則擁有 50 萬用戶數，並在全台布建達 10918 個電池交換機櫃，可提供服務的電池交換槽總數達到 98720 個，分布在涵蓋全台各城市的 2240 個站點。