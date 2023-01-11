中釉車用布局擴大 車燈螢光玻璃片出貨衝翻倍

中釉 (1809-TW) 車用領域布局報捷，車燈用的螢光玻璃片 (Phosphor in Glass) 今年業績力拚倍增，公司也切入全固態電池材料及太陽能用導電漿，布局電動車及綠能趨勢商機。

中釉表示，螢光玻璃片主要應用在汽車 / 電動車的 LED 車燈上，陸續通過中國與台灣客戶認證，銷售穩定成長，去年每月平均貢獻營收約 500 萬元，今年目標單月達千萬元，衝刺翻倍增；以量來看，4 吋螢光玻璃片到今年每月出貨可達 2000 片。

除螢光玻璃片，中釉也布局電動車用的固態電池關鍵材料，目前正與國內大學合作開發，另外，在太陽能導電漿布局也穩步推進，逐步開始小量出貨。

在陶瓷原料及建築材料業務上，中釉陶瓷噴墨技術進階研發完成，去年月銷售量 15 噸，目標今年銷量 300 噸、平均每月約 25 噸；而看好東南亞需求，中釉也擴充孟加拉廠產能，今年每月產能可望達 600 噸，同樣較去年倍增。

整體來看，中釉認為，雖然今年中國、台灣房地產看起來較為保守，但東南亞需求持續看成長，加上新事業延續強勁動能，目標今年整體營運還是會較去年成長。

至於位在中國廣東的三水廠，中釉配合當地政府城市更新進行土地收儲，在去年完成拆除整地，現在等當地政府公告拍賣，待後續流程走完後，中釉可分得投資利益，最快今年也有機會入帳。

中釉去年 12 月營收 1.93 億元，月增 1.6%、年減 9.1%；第四季營收 6.04 億元，季減 16.4%、年增 1.6%；全年營收 25.93 億元，年增 17.9%，衝上 7 年新高。