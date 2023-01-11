中光電去年影像產品出貨大增5成 1月兩大產品線看淡

背光模組廠中光電 (5371-TW) 受惠家用娛樂及智能微投影產品出貨成長下，去年影像產品出貨、營收年增幅均超過 5 成，全年出貨量衝上 135.8 萬台，不過反映通膨影響終端需求，去年全年營收與 2021 年相當，展望 1 月，由於進入傳統淡季、工作天數減少等影響，估影像、節能等兩大產品線出貨都將呈現月減。

中光電去年 12 月營收達 34.39 億元，月減 8.6%、年減 35%，第四季營收達 111.71 億元，季減 13.4%、年減 26.1%，為近七季低點，累計去年全年營收達 497.83 億元，年減 0.1%。

中光電統計，去年 12 月影像產品出貨量約 8.8 萬台，月增 9%、年增 2%，整體第四季則受淡季、部分物料短缺影響，出貨約 25.2 萬台，季減 39%，不過全年來看，反映家用娛樂及智能微投影產品出貨成長，加上疫後高端工程機種出貨暢旺帶動下，全年出貨達 135.8 萬台、年增 56%。

節能產品方面，中光電指出，去年 12 月電視 / PID 機種在淡季減少出貨，出貨表現上，12 月節能產品整體出貨量約 239.3 萬片 / 台，月減 2%，去年第四季則出貨約 727.1 萬片 / 台，季減 14%，全年出貨 4000.8 萬片 / 台、年減 34.2%，主要受俄烏戰爭、通膨影響消費買氣，導致產業鏈庫存去化緩慢等負面因素影響。