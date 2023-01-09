蘋果為印度首家旗艦店大舉招募員工 拚本季開幕

英國金融時報 (FT) 報導，蘋果公司正在印度大舉招募，聘請 Apple Store 零售商店員工並公布招募其他職務人員的計畫，準備最快本季在這個全球第二大智慧手機市場成立首家旗艦店。

報導引述蘋果最新張貼的徵才內容涵蓋 12 項職務，例如技術專家、業務專家、高級經理、店長，工作地點分布在印度多處，包括孟買、新德里等，大部分工作和旗艦零售商店的業務直接相關。

一家典型的 Apple Store 通常雇用至少 100 人，若是旗艦店，員工數可能上看 1000 人。

徵才內容中出現「市場領導者」等職務，由於這個名詞指遍布整個 Apple Store 的管理團隊，代表除了已有多家媒體報導的 2.2 萬平方英尺旗艦店 3 月將在孟買開幕以外，還有數家門市也在籌備中。

另一方面，孟買和新德里至少有五名員工在 LinkedIn 上宣布，已被尚未公開的蘋果門市聘用。其中一人透露自己被任命為「Lead Genius」，指的是直接面對客戶的技術支援角色，另一人透露自己將擔任高級經理。蘋果在印度的人力主管 Renu Sevanthi 在 LinkedIn 上對這些人事消息表達祝賀之意。

蘋果從 2020 年起在印度展開線上銷售業務，雖然也計劃在印度開設實體門市，但後者尚未實現。

對蘋果而言，在印度開設實體門市相當重要：這家科技巨擘至試圖分散原本集中在中國的製造業務，並為在印度剛起萌芽的生產業務注入動能。

供應鏈專家說，蘋果心懷「從矽谷到店面」(silicon to storefront) 的企圖心，希望從 iPhone 自研晶片到 Apple Store 零售店員的所有環節在掌握之中，以確保良好的顧客體驗。