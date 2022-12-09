終端需求放緩 漢磊、嘉晶11月營收雙雙下滑

漢民集團旗下漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 今 (9) 日公布營收，受終端需求放緩影響，漢磊、嘉晶 11 月營收均較前月下滑，但今年迄今表現仍相當強勁，累計前 11 月營收雙雙超越歷年全年水準。

漢磊 11 月營收 6.83 億元，月減 7%、年增 2.8%，累積前 11 月營收 82 億元，年增 23.57%；嘉晶 11 月營收 4.5 億元，月減 0.2%、年減 2.15%，累計前 11 月營收 54.5 億元，年增 18%。

展望後市，漢磊指出，下半年營運續強，全年年增 4 成目標不變，至於明年，儘管消費性產品受終端需求影響，有放緩跡象，但化合物半導體動能維持強勁，明年營收估仍較今年成長 2 成。

嘉晶表示，因通膨、庫存調整等因素，影響消費性電子市場，下半年營收將較上半年衰退低個位數，疲弱市況將持續至明年上半年，預估明年營收持平今年、或小幅成長，其中，化合半導體物磊晶片受惠綠能、5G、車用領域強勁需求，業績將較今年成長 8 成，成長幅度更勝今年。

擴產計畫方面，漢磊將依照原先計畫進行投資，今年月產能提升至 3000 片，預計未來兩年內 SiC 產能將成長超過 5 倍，同時明、後年矽基 (Silicon) 產能將降到 6 成水準。

嘉晶指出，明年 GaN 產能將較 2021 年成長 2.5 倍，至於 8 吋 GaN 磊晶片預計明年下半年將開始貢獻營收；另外，SiC 磊晶片預計明年產能將較 2021 年成長 4-5 倍。