〈成電論壇〉漢磊董座：地緣政治趨勢下 台廠將占有利競爭位置

全球 SiC 基板供不應求，中國廠商在政策帶動下正大力佈建 SiC 基板供應，台廠處境浮現隱憂，但漢磊 (3707-TW) 董事長徐建華今 (10) 日表示，供需角度而言確實存在，但在地緣政治趨勢下，台廠相對更具競爭力，能服務更多歐美市場與客戶。

徐建華表示，中國基板擴產態勢下有好有壞，供需角度來看，中國大力擴建 SiC 基板對台廠存在憂慮，但全球地緣政治持續發展，中國大量開出基板供給，不一定能順利出給其他市場，國際客戶會對在中國投片有擔憂。

徐建華補充，台廠能取得中國基板，也更有機會拿到非中國客戶市場，相對之下更具備競爭態勢，尤其地緣政治多屬於動態變動，因此不能斷定中國擴產就會不利台廠，對未來發展樂觀看待。

徐建華也提到，中國 SiC 基板大量供給開出後，確實帶動成本、產品價格下降，但需求強勁下，規模經濟提升將帶動市場成長，獲利不見得會因此下滑。

至於市況，徐建華說，傳統矽基應用目前受終端需求有所影響，但化合物半導體仍強勁，目前仍供不應求，產能規畫也維持進度。

漢磊目標今年 6 吋月產能提升至 3000 片，預計未來兩年內 SiC 產能將成長超過 5 倍，同時明、後年矽基 (Silicon) 產能將降到 6 成水準。

徐建華在論壇中也點出 SiC 目前市場仍有兩大面向的挑戰，包含產品面以及基板面，產品面包含低導通電阻 (Ron) 優化、效能穩定性等問題，而基板 / 磊晶則涵蓋長晶、成本等面向都是目前發展需面臨的挑戰。