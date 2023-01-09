陽明12月營收較去年腰斬 創2年來單月新低

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (9) 日公告 12 月合併營收 163.6 億元，月減 16.58%、年減 53.4%，不僅連 6 月下滑，更創 2020 年 11 月以來新低，陽明說明，主要是因全球通膨壓力影響，市場需求低迷，導致運價下跌。

陽明全年合併營收 3759.27 億元，年增 12.39%，續寫歷史新紀錄。

陽明不諱言，今年肯定不會比去年好，據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測，今年海運市場預估供給成長為 8.2%，但需求成長僅 2.7%，顯示供過於求的缺口擴大。

展望後市，陽明直指，海運市場供需變化迅速，難以掌握今年整體發展，依目前市況，不利因素主要是全球通膨影響購買力、地緣政治如俄烏戰爭延續的不確定性風險，中國疫情導致需求回溫推遲，勞動力短缺干擾供應鏈，且工廠普遍提前關廠放假以因應訂單削減衝擊。

但有利因素有環保法規 CII 的執行，對船速與船數均可能造成影響，在供給減少的情況下有助供需平衡，而中國封控放寬後，港口作業較不受限制，後續復甦爆發力仍可期待。

面對航運市場波動，陽明認為，營運重點在維持航線的準點率和服務品質，在既有航線架構下，藉由鞏固客戶關係、積極攬收有盈餘貨載並管控成本支出，以追求穩健經營為目標。