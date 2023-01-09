研華去年營收687億元年增17%創高 今年營運展望正向

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月營收 56.35 億元，月減 3.1%、年增 1.3%；第四季營收 171.87 億元，季減 7.7%、年增 29.5%，全年 687.74 億元，年增 17.3%，創歷年新高。

研華表示，以接單狀況來看，北美及歐洲終端需求保持動能，中國市場經銷商庫存調節雖已趨緩，但疫情管控解封初期不確定性仍高。展望今年，受惠於全球能源轉型與基礎建設升級之剛性需求，對整體營運成果持正向樂觀態度。

研華表示，12 月以歐洲、日本及新興市場表現最佳，年成長分別是 15%、20% 及 16%，但中國及台灣部分出貨遞延影響，營收表現相對疲弱。

事業群表現方面，以服務物聯網事業群 (Service-IoT Group, SIoT) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group, ACG) 表現最佳，分別成長 23% 及 7%。

去年整體表現來看，研華指出，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，分別成長 23%、20% 及 13%，中國市場則呈現個位數年減。

去年業群表現方面，除工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group, IIoT) 及綜合服務事業 (Advantech Service Plus, AS+) 微幅年減外，其餘事業體皆呈雙位數年增，其中應用電腦事業群及服務物聯網事業群最為強勁，分別較 2021 年成長 45% 及 19%。