專家教您善用年終獎金 規律理財長線布局 養胖自己的資產。

年終到手先理債再理財

對於上班族來說，每到農曆年前最期待的莫過於年終獎金入袋，專家提醒，年終入帳後先別急著花光，先搞定「理債」與「理財」兩件大事，其中理財的部分，如果沒有特別想法，或許可考慮請機器人理財代操，避免「追高殺低」的理財盲點，錯失理財時機。

兆豐銀行建議，拿到年終獎金後，應儘速償還債務，剩餘資金再依比例分配給理財與消費預算，透過理財工具幫年終獎金加值，避免獎金「左手進、右手出」，白白浪費辛苦一年的犒賞獎金。

通膨怪獸把錢變薄 讓理財幫你養胖資產

理財對於受薪階級來說有多重要？兆豐銀行表示，高通膨讓物價飆漲，口袋裡的錢也會越來越薄；舉例來說，10 年前一個便當只要百元就有找，但現在想買個便當恐怕不是一張百元鈔就能搞定，在通膨壓力下，單靠固定薪水與存款，20 年後恐怕無法支應生活所需，懂得未雨綢繆的上班族一定要有理財觀念，而且越早行動越好。然而投資方式百百種，加上國際經濟情勢的不穩定，兆豐銀行建議，對於上班族最輕易上手的方式就是投資基金。

基金投資 哪種方式最合適

兆豐銀行表示．基金的投資方式，主要分為兩種，一種是投資人自行投資，另外一種方式就是交給機器人理財，而這兩種方式均可以視投資人的投資習慣來決定。

自行申購基金好處就是投資自主性高，可以自行挑選投資標的，規劃自己的投資組合，動態調整投資策略，並搭配定期定額方式，透過拉長扣款時間與次數，讓投資人有更多機會可逢低進場布局，攤平投資成本，但缺點是投資人的投資情緒容易受到市場消息面影響。

另一種則是適合對於理財沒有想法，甚至是沒有概念的人，此時就可以借助時下最夯的機器人理財，以兆豐銀行的機器人理財 e 把兆為例，是導入大數據與演算法的智能服務，來降低人為判斷錯誤與投資的風險，並且依照金融市場的變化啟動自動再平衡的機制，幫助投資人克服人性的弱點，讓沒有時間研究投資理財的上班族，可以善用這簡單上手的理財工具，開啟理財第一步。

兆豐銀行表示，比起自主投資的理財方式，機器人理財最大的特點在於，可克服人性投資時最大弱點「追高殺低」，而且對於沒時間掌握市況，或是投資情緒容易隨市場波動起伏者，機器人理財是相對較為理想的選擇。

多重理財優惠方案 滿足不同投資需求

兆豐銀行提供豐來運轉 - 定期 (不) 定額基金專案，客戶只要透過網路銀行或行動銀行以定期 (不) 定額方式申購基金，就可享申購手續費最高 3 折優惠，精選 20 檔基金商品，讓投資人可依自身的風險屬性挑選合適的標的。

兆豐銀行為歡慶機器人理財 e 把兆上線 3 週年，即日起至 112 年 6 月 30 日，舉辦「機器人理財 e 把兆週年慶活動」，無論是曾經申購過或是從未體驗過機器人理財的客戶，只要透過機器人理財 e 把兆，新增任一投資模組 (我要投資 / 我要圓夢 / 我要退休 / 幫我管錢) 的單筆或定期投資組合交易，並於訂約申購時輸入優惠代碼「E112HBD」，就可享該筆投資組合存續期間內，信託管理費 0 元的優惠。

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本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，本文由兆豐銀行贊助。