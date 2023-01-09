中國各地公布去年經濟成績單 七大城市GDP破人民幣2兆

中國各地陸續公布去年經濟成績單，目前上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都等七大城市的國內生產毛額（GDP），估計均超過人民幣（下同）2 兆元。

《第一財經》報導，蘇州市政府工作報告顯示，去年蘇州 GDP 規模估計達到 2.4 兆元，今年經濟增長目標擬設在 5% 左右。作為「最牛地級市」，2021 年蘇州 GDP 超過 2.27 兆元，位居全中國第六。

廈門大學經濟學系副教授丁長發表示，在地級市中，近年蘇州經濟轉型成績屈指可數，吸引不少高校院所落戶。同時，蘇州製造業十分發達，生物製藥、集成電路、人工慧能等製造業表現可圈可點，在製造業升級過程中，研發規模龐大。

成都經濟總量也進入「兩兆俱樂部」。數據顯示，2021 年成都 GDP 為 1.9917 兆元，距離 2 兆大關僅一步之遙，2022 年突破 2 兆大關乃順理成章之事。

中部第一城武漢也朝 2 兆元大關邁進。武漢市政府工作報告顯示，去年武漢經濟規模估計成長 4.5% 左右，總量達到 1.9 兆元左右。數據顯示，去年武漢淨增 3,000 家高新技術企業，固定資產投資增加 11%。

展望 2023 年，各地紛紛設定新一年經濟增長目標。比如，福州提出的經濟社會發展主要預期目標是：GDP 擴張 6.5% 左右，工業生產成長 6.8%，地方一般公共預算收入增加 5.5%。

合肥市政府工作報告則顯示，今年的經濟社會發展主要目標為：GDP 增長 6.5% 以上；工業生產成長 8% 以上，固定資產投資增加 10% 左右。

整體而言，多個 GDP 兆級城市提及的今年經濟成長目標介於 5%-7%，明顯高於去年實際成長率。

廣東省體改研究會執行會長彭澎表示，去年經濟成長率較低，在政府調整疫情防控措施後，今年各地經濟成長肯定會顯著高於去年。