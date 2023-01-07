能源議題發高燒 高力去年12月、Q4及全年營收同創新高

高力 (8996-TW) 受惠能源議題帶動，加上氫燃料電池製造商 Bloom Energy 訂單升溫，業績提升效應明顯，高力今 (7) 日公布 2022 年 12 月營收達 3.13 億元續創新高，月增 1.46%，年增 58.16%，主要是熱能產品營收較去年同期大幅增加所致。

同時，高力在 2022 年第四季單月營收持續創新高，單季營收 8.97 億元，續創新高，季增 17.83%，年增 54.19%，2022 年全年營收 28.43 億元，年增 27.44%。

高力 2022 年全年營收創新高，高力預估業績熱度將持續到 2023 年，主要動能為硬銲型板式熱交換器的熱泵，及來自氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 訂單，今年年相關訂單可望較去年成長 40%。

高力 2022 年第三季營收及獲利同創新高，單季稅後純益 9228 萬元，每股純益 1.03 元，高力前三季營收 19.44 億元，稅後純益 2.01 億元，年增 69.02%，每股純益 2.24 元。

高力董事長韓顯壽先前在法說會指出，由於俄烏戰事影響歐洲天然氣市場供應，市場預估未來 3 年歐洲熱泵需求將高達 3000 萬台，也將為全球硬銲型板式熱交換器供應商帶來龐大商機。

另外，高力對主力客戶氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 反應盒出貨及訂單持續升溫，2021 年出貨金額較 2020 年成長， 2022 年 Bloom Energy 的需求成長幅度也達 2-3 成，去年前三季占營收比重達 45%；同時，Bloom Energy 大致確認 2023 年提高對供應鏈下單數量，預估年成長幅度達到 40%。