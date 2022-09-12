〈台股盤後〉權值股走高力拱指數 收漲224點

台股今 (12) 日買盤力拱權值及業績股，盤中加權指數一度大漲 250 點，終場上漲 224.01 點或 1.54% 作收，收 14807.43 點，成交值 1844.73 億元，大盤指數今天雖然收復 5 日及 10 日線，但成交量能不足，市場專家認為，以此價量型態來看，上檔月、季線反壓恐難突破。

台股今日開在 14711.34 點，盤中最高 14856.23 點，最低 14711.34 點，略優於前一交易日 1723 億元；國泰證期顧處協理簡伯儀說，今天追價力道不足，對於現階段想介入台股的投資人，建議保守操作。

證券分析師黃漢成說，大盤將面臨 14900 的季線及 15000 的月線反壓，雖然航運股利空不跌、業績股台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 強勢上漲，但整體成交量能不足，顯示投資人對後勢疑慮仍深。

台股買盤今日點火權值及業績股，台積電收盤上揚 11.5 元或 2.42%，收盤報 486.5 元，聯電收盤上漲 0.85 元或 2.16%，收盤報 40.15 元。蘋果概念股鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 收漲，而玉晶光 (3406-TW) 收平盤。