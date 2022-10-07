高力9月及Q3營收同創新高 單月EPS 0.32元

高力 (8996-TW) 受惠能源議題帶動，加上氫燃料電池製造商 Bloom Energy 訂單升溫，今年下半年業績明朗，9 月合併營收達 2.7 億元創新高，也進一步推升第三季營收以 7.64 億元創新高，年增 36.92%；公司自結 9 月稅後純益 2800 萬元，單月每股純益 0.32 元。

高力今 (7) 日公布 2022 年 9 月合併營收爲 2.7 億元，創新高，月增 14.59%，年增 42.9%，第三季合併營收爲 7.64 億元，季增 25.28%，年增 36.92%，累計 2022 年前 9 月營收 19.47 億元，年增 18%。

高力先前已公布自結 7 月自結稅後純益 3600 萬元，前 7 月稅後純益 1.44 億元，年增 47.27%，每股純益 1.61 元，高力今天公布 9 月自結獲利 2800 萬元，年增 1.33 倍，單月每股純益爲 0.32 元。

由高力公布的營收結構來看，主要硬銲型板式熱交換器維持在 8 月及 9 月 1.3 億元水準，但是包括供應氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 反應盒在內的熱能產品營收，8 月爲 9800 萬元，9 月則跳升到 1.3 億元水準，推升 9 月營收上揚且創新高。

高力硬銲型板式熱交換器占營收比重 55%，在俄烏戰事影響下，歐洲熱泵加溫器應用的硬銲型板式熱交換器接單成長，高力主管指出，硬銲型板式熱交換器接單能見度高，等於是今年下半年接單全滿，該項產品今年營收將較去年成長。

另外，高力對主力客戶氫燃料電池製造商 Bloom Energy (BE-US) 反應盒出貨及訂單持續升溫，去年出貨金額較 2020 年成長，預估 2022 年 Bloom Energy 的需求成長幅度也達 2-3 成；Bloom Energy 也提高對供應鏈下單數量。

氫燃料電池製造商 Bloom Energy 今年訂單增加，高力安排交貨數量逐季成長，下半年數量維持高檔，加上熱泵加溫器應用硬銲型板式熱交換器下半年出貨推升，打破高力歷年上下半年各半營收比重，預估今年將成為上下半年 45% 比 55% 的比重。