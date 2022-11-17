〈台版晶片法案〉龔明鑫：持續奠定台灣未來半導體競爭基礎

行政院今 (17) 日拍板通過有台版晶片法案之稱的《產業創新條例》第 10 條之 2、第 72 條修正草案，對此，國發會主委龔明鑫說，全球各國都有提出類似晶片法案的優惠措施吸引半導體產業進駐，台灣在半導體製程領先全世界，更要站穩利基、持續發揮優勢，落實將先進製程留在國內，奠定未來競爭基礎。

行政院今日通過《產業創新條例》第 10 條之 2、第 72 條修正草案，後續將送交立法院審議，預計在明年元旦上路、實施至 2029 年底，其中，針對前瞻創新研發投資抵減將從原 15% 提升至 25%，購置用於先進製程設備投資抵減，達一定規模，也可抵減當年度 5%。

龔明鑫說，全球產業發展有數位轉型、供應鏈移轉、淨零轉型等重要趨勢，而半導體發展正是數位轉型、淨零轉型的重要核心，同時也是供應鏈移轉的重要議題，因此，全球各國對半導體布局都非常強烈。

龔明鑫進一步指出，美國提出晶片法案，甚至對中國做出限制，其他包含日本、歐洲、德國等先進國家，也各自提出現金補助或稅率優惠，希望吸引半導體產能重建，印度等其他開發中國家同樣積極布局。

有關台版晶片法案議題，龔明鑫透露，經濟部 10 月 27 日在行政院會報上就提出一個半導體發展策略方向，行政院長蘇貞昌也特別裁示，政府要提供相關措施支持先進半導體持續在台灣投資或持續營運，而產創條例第 10 條之 2 修正，就是整個政策重要的一環。