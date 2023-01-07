森崴能源去年12月營收9.94億元 月增2倍創今年新高

森崴能源 (6806-TW) 今(7)日公告去年 12 月營收 9.94 億元，月增 2.08 倍，年減 29.9%，創今年新高；第四季營收 16.24 億元，季增 1.83 倍，年減 36.56%；去年營收 43.01 億元，年減 0.77%。

森崴能源總經理、富威電力董事長胡惠森指出，除綠能開發外，旗下子公司富威電力於今年 5 月完成首座 7MW 儲能案場，8 月正式加入台電調頻備轉輔助服務 (AFC) 後，進一步擴大選定宜蘭投資興建 50MW 大型儲能案場，10 月已動工、預計今年完工上線。

富威電力不僅跨入儲能市場，更以綠電銷售及能源整合為主，先後與國內 30 多家企業簽訂綠電轉供合約。胡惠森表示，轉供綠電據點已突破 100 處，是目前國內綠電轉供據點最多的綠電媒合平台，更可為母公司森崴能源挹注獲利。

森崴能源承攬台電二期離岸風電統包工程 (EPC) 及五年運維合約，未來將依據後續台電風場完工比例，認列工程收入貢獻。胡惠森指出，風場 2021 年、2022 年以前置工程為主，2023 年進入安裝階段，預期營收認列將在 2024 年達高峰，2025 年完工，後續還有 5 年運維收入。

