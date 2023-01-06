〈台幣〉股匯不同調微貶收30.712元 周線翻黑

美元指數強勢反彈，新台幣兌美元匯率今 (6) 日震盪走弱，呈現股匯不同調，終場在買、賣匯雙方拉鋸下，小貶 0.2 分，以 30.712 元作收，台北及元太外匯市場總成交值 14.295 億美元，市場聚焦即將公布的美國 12 月非農就業數據。新台幣周線翻黑，本周累計小貶 0.01%。

新台幣兌美元近來呈現區間整理，今天以 30.75 元開盤後，最高來到 30.7 元，終場收在 30.712 元，貶值 0.2 分，台北外匯市場成交值 9.66 億美元，元太外匯市場成交值 4.635 億美元。

台股今日開低震盪，權王台積電熄火，聯發科、聯電獲得多頭青睞，串聯半導體族群強勢走高，中小型股也表現活蹦亂跳，加權指數終場上漲 72.29 點，收在 14373.34 點，三大法人同步站在買方，外資續挺台股，加碼買超近百億元。

美國勞工部將公布 12 月非農就業報告，這是 Fed 在 1 月 31 日至 2 月 1 日利率會議之前的最後一份主要就業報告，市場普遍預期 12 月將新增 20 萬個工作崗位，雖較 11 月降溫，仍不足以阻止聯準會 (Fed) 繼續以積極手段收緊貨幣政策。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數勁揚 0.89%，日元單日重貶 1.3%，歐元貶值 0.88%，新加坡幣貶值 0.45%，新台幣也微幅貶值，人民幣則逆勢升值 0.17%，韓元升值 0.06%，亞幣互有升貶。