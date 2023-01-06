「春運」來了！中國官方估今年客流量20.95億人次 暴增99.5%

中國「春運」定周六（7 日）啟動，政府官員預估今年客流量將衝上 20.95 億人次，暴增 99.5%，且今年「春運」可能有客流大增、貨運需求激增、一線人員染疫風險高等特點。

《第一財經》報導，交通運輸部副部長徐成光周五表示，今年「春運」從 1 月 7 日開始，到 2 月 15 日結束，共 40 天。各項準備工作已基本就緒。

他說，與往年相比，今年「春運」人流高峰碰上疫情高峰，是近年不確定性最多、情況最複雜、挑戰最大的「春運」。整體而言，今年「春運」有以下特點：

一是客流大幅增長。隨著政府採取「乙類乙管」措施，跨區人員流動加速，且三年民眾累積的回鄉過年、探親訪友、旅遊等出行需求將集中釋放，「春運」客流將從長期低點運行到快速恢復攀升。

政府官員研判，「春運」期間客流總量約為 20.95 億人次，較去年同期驟增 99.5%，回到 2019 年同期（29.8 億人次）的 70.3%。就客流結構而言，預估探親流占「春運」客流的比率約為 55%，務工流占 24%，旅遊和商旅出行占 10%。

二是貨運需求大幅增加。往年「春運」通常是「客增貨減」，今年「春運」期間，疫情流行高峰未過，各類醫療防疫物資、節日生活物資，以及今冬明春的能源、糧食等重點物資運輸需求，均會有較大增長。

然而，中小城市、農村地區物流配送基礎相對薄弱，加上一線從業人員返鄉，局部地區可能出現末端配送不暢問題，統籌「春運」客運和交通物流保通保暢面臨較大壓力。

三是一線人員感染風險較大。「春運」期間人員流動密集，貨運物流活動頻繁，人流物流高效流動和各地陸續到來的疫情高峰交織，交通運輸一線從業人員大規模感染風險大增，保證客運服務不中斷、貨運物流不斷鏈也面臨較大壓力。