統一恒生科期ETN強彈6成 統一證：資金重返港股

統一恒生科期ETN近2個月強彈6成。(鉅亨網資料照)
統一恒生科期ETN近2個月強彈6成。(鉅亨網資料照)

港股自去 (2022) 年 10 月落底後強彈，恒生科技指數近 2 個多月反彈超過 60%，統一恒生科期 ETN(020033-TW)期間也同漲達 60%，統一證券金融商品部今 (6) 日指出，恒生科技指數在中國防疫政策走向解封後，反彈又急又快，加上諸多政策加持，可見市場資金重新湧向房產類股和科技股，建議投資人可透過相關指數商品布局中概科技股的反彈契機。

連結恒生科指期貨指數的統一恒生科期 ETN 去年 6 月底至 10 月底下跌 46%，但 10 月底至 1 月初短短 2 個半月漲幅超過 60%，波動相當大。

據恒生指數公司統計，全球集中市場追蹤恒生科技指數及將相關商品的規模，去年 12 月來到新高 97.8 億美元，反映解封後市場資金重新流入港股，市場氣氛和表現大幅優於海外市場。

統一證說明，由於中國政策持續加持科技股、線上遊戲監管力度放鬆、中美之間的監管衝突風險下降，加上清零政策逆轉、人民幣走強，市場恢復信心，恒生指數睽違一年半後首度站上年線，在美國掛盤的中概股兩個交易日即飆漲 13%，使香港科技股有一個強勁的 2023 開局表現。

但統一證也提醒投資人，在政策鬆綁行情後，還是會回到整體經濟面的表現，入場前仍須謹慎判斷。

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