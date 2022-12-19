統一證打造一站購足金融百貨 e指發App全新改版

統一證券 (2855-TW) 宣布，旗下電子交易 App「e 指發」於年末全新改版，全面升級使用者介面、看盤、資訊、策略和下單等功能，目標打造成金融百貨，讓客戶只要透過手機，即可一站滿足理財需求。

統一證指出，過去投資人往往需要多個 App 才能完成選股到下單的流程，相對費時也不便利，這次改版後打破此限制，所有服務均彙整至「e 指發」，線上即可交易證券、期權、基金、海外股票和期貨等商品，本次更新增「海外債」和「結構型商品」，打造出金融百貨，讓投資人一站購足。

不僅如此，「e 指發」推出客製化首頁服務，投資人可選擇常用的個股和指數報價，也可將愛用功能釘選在首頁，完全符合個人的使用需求。

而投資人每日也可於首頁的「搶先報」、「爆觀點」查閱和收聽由統一投顧整理提供的盤前解析和收盤前大總覽，即時跟上全球股市動向。

統一證也針對不同的投資族群提供「閃電下單」、「智慧下單」等下單利器，並獨家加碼推出「券商分點」、「籌碼總覽」和「美股策略」等功能，幫助投資人精準實現財富新藍圖。

統一證進一步指出，為打造豐富的串流平台，同步提供「新聞」、「影音」、「YouTube」和「Podcast」等視聽服務，幫助投資人輕鬆掌握重大新聞與市場脈動，還有與統一集團合作的「統 e 好康」，讓統一證客戶擁有驚喜優惠，成為生活小確幸。

投資人可使用「社群帳號」免費體驗全新版面和獨家特色功能，活動期間內提供登入 App 和開戶等多項好禮。

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