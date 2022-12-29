統一證「e指發」App改版 推二大新功能掌握主力籌碼動向

統一證券 (2855-TW)「e 指發」App 全新改版上線，升級後不僅整合看盤、資訊、策略和下單等全方位服務，更獨家推出「籌碼總覽」和「券商分點」功能，投資人選股可因此變得更輕鬆簡單。

統一證說明，「籌碼總覽」全新功能搭配全新版面，利用視覺化圖形，掌握法人籌碼進出和買賣強弱，更設有 12 種買賣視覺化指標，讓資訊一目了然，投資人可輕鬆觀看籌碼買賣超個股，也能匯整近 5 日排行資訊。

由於推升股價上漲的動能來自於買盤，買盤結構中又可拆解為各式籌碼，過往投資人只能看著股票成交量幻想股價上漲背後的故事，為解決投資人痛點，統一證在新改版的 e 指發上，同步推全新功能「券商分點」，投資人只要打開手機，即可掌握主力籌碼動向。

統一證強調，一檔股票從券商買賣細分至券商 - 分公司買賣，統計著每一日的交易，並針對每一檔股票快速歸納日、週、月、季、年的買賣分點排行，讓股票上漲的故事變為真人真事，不再撲朔迷離。

券商 App 獨家功能只有在統一證 e 指發，投資人看盤不怕眼睛花，台股下單比從前容易，即便非統一證客戶也能利用社群帳號登入體驗。

過年期間不打烊，把握新春小確幸，活動期間登入 e 指發報名成功立即享有 Line Points 50 點；好禮不間斷，現正開立指定帳戶，每戶贈送超商電子禮品卡 100 元，最高可享 400 元，詳情請洽統一證券官網。