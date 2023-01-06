盤中速報 - GIS-KY(6456)急跌-2.05%報81.2元，成交1,677張

GIS-KY(6456-TW)近5分K跌速2.05%，06日09:14報81.2元，成交1,677張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
GIS-KY(6456-TW)近5日股價下跌4.46%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.92%。台灣加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,847 張
- 外資買賣超：-1,196 張
- 投信買賣超：-1,718 張
- 自營商買賣超：+67 張
- 融資增減：+317 張
- 融券增減：+246 張
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