盤中速報 - GIS-KY(6456)急跌-2.3%報85.0元，成交4,831張

GIS-KY(6456-TW)近5分K跌速2.3%，07日09:52報85.0元，成交4,831張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

GIS-KY(6456-TW)近5日股價上漲9.11%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲6.02%。台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,847 張
  • 外資買賣超：+861 張
  • 投信買賣超：+688 張
  • 自營商買賣超：+298 張
  • 融資增減：+288 張
  • 融券增減：+22 張

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