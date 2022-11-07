盤中速報 - GIS-KY(6456)急跌-2.3%報85.0元，成交4,831張

GIS-KY(6456-TW)近5分K跌速2.3%，07日09:52報85.0元，成交4,831張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
GIS-KY(6456-TW)近5日股價上漲9.11%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲6.02%。台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,847 張
- 外資買賣超：+861 張
- 投信買賣超：+688 張
- 自營商買賣超：+298 張
- 融資增減：+288 張
- 融券增減：+22 張
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AI優化後報酬率
+26.00%
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原投組報酬率
+16.72%
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投組標的成分
40%
3207
20%
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