〈貴金屬盤後〉美就業數據顯示Fed仍有升息空間 黃金終結連漲

黃金期貨周四 (5 日) 收低，出現五個交易日以來首見下跌，主因數據顯示美國就業市場比預期中緊俏，可能導致美國利率維持在較高水準更長一段時間，交易員在連日上漲後先行獲利了結，也導致黃金下跌。

交易最活絡、2 月交割的紐約黃金期貨價下跌 18.40 美元或 1%，收在每盎司 1840.60 美元。黃金期貨前一日收在每盎司 1859 美元，是 6 月 10 日以來最高價。

黃金和白銀進入新的一年初都漲到數月高點，AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說：「黃金從近期高點下滑有兩個原因，一是美元指數仍強，另一個是在經過大幅上漲後，交易員自然會想獲利了結。」

ICE 美元指數 (DXY) 周四上漲 0.7% 至 104.981，代表海外買家買進美元計價的黃金必須付出更高成本。

美國周四公布多項勞動力市場數據，上周初領失業救濟金人數降到三個月低點，此外，去年 12 月企業裁員人數驟降 43%，有「小非農」之稱的 ADP 報告顯示民間就業新增 23.5 萬人，遠超乎市場預期。

根據 Fed 周三公布的會議紀錄，決策官員認為，對抗通膨的戰役可能會拖得比原本預期更久。

多名 Fed 官員周四重申抗通膨決心，不過向來鷹派的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 卻說，2023 年的通膨情勢可能有所紓緩。

交易員靜待本周五由美國勞工部統計的 12 月非農就業報告。Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說，如果非農就業優於市場預期，白銀和黃金可能繼續下跌。

Insignia Consultants 研究主任 Chintan Karnani 說，在本周五的非農就業和下周的消費者物價指數 (CPI) 出爐以前，市場決定先行獲利了結。

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