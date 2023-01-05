庫存水位趨健康、廠商嚴控稼動率 1月電視面板價格估持平

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發布 1 月上旬面板報價，研究副總范博毓表示，第一季進入產業傳統淡季，品牌客戶拉貨逐步轉淡，但目前面板廠庫存水位處於健康水位，加上持續控管稼動率以因應淡季，預期 1 月整體電視面板價格將與上月持平。

范博毓指出，第一季大部分電視品牌客戶採購動能都開始轉淡，除傳統需求淡季影響外，1 月有年假導致工作天數減少，部分需求已在去年第四季提前反映。

依據集邦公布資料顯示，1 月上旬 32、43、55、65 吋電視面板報價分別落在 29、50、83、110 美元，均與上月底持平。

IT 面板方面，范博毓說，顯示器面板需求持續疲弱，面板廠雖持續控管稼動率，但由於面板供應廠商數較多，導致部分廠商針對主流尺寸仍有以價取量想法，目前預期 1 月除 21.5 吋以下面板價格維持持平外，包含 23.8 吋與 27 吋等主流尺寸都將下跌 0.2 美元，不過跌幅仍持續收斂。

筆電面板需求同樣持續疲弱，不過范博毓說，面板廠對價格維持持平的想法更積極，因此在品牌客戶庫存偏高狀況下，不願增加太多拉貨、增添跌價損失壓力，估在需求量低迷下，1 月筆電面板價格也將全面維持上月水準。