〈台幣〉閃見30.6字頭 升幅收斂收30.71元

國際美元回落，台北股匯今 (5) 日上演雙漲走勢，新台幣兌美元匯率跟隨人民幣走揚，一度升回 30.6 字頭，但終場升幅收斂，以 30.71 元作收，微升 0.4 分，台北及元太外匯市場總成交值 12.655 億美元。

新台幣兌美元近來呈現狹幅震盪，連日在 30.7 元關卡附近徘徊，今天匯價最高來到 30.675 元，升值 3.9 分，波動幅度不大，隨著美元買盤湧現，新台幣升勢近乎回吐，收在 30.71 元，僅小升 0.4 分，台北外匯市場成交金額 8.37 億美元，元太外匯市場成交金額 4.285 億美元。

台股今日由台積電領軍上攻，半導體、金融、水泥、百貨股吸引買盤進駐，加權指數終場上漲 101.92 點，收在 14301.05 點，成交值放大至 1720 億元。三大法人合計買超 13.19 億元，外資回頭買超台股 19.51 億元，投信則終止連十買，呈現土洋對作。

美國聯準會 (Fed) 公布 12 月利率會議紀錄，並未釋出有關 2 月升息步調的新資訊，美元應聲走軟，加上中國即將開放國境，市場風險情緒獲得提振，美元需求因此降低。

觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.14%，日元重貶 1.68%，新加坡幣貶值 0.14%，韓元升值 0.18%，人民幣升值 0.1%，歐元升值 0.09%，新台幣小幅走揚。