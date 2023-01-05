台積電領漲 台股放量反彈101點收14301點 站上10日線

美股 4 日全面收漲，台股今 (5) 日由台積電領軍半導體族群突圍，金融股也回神助攻，百貨、觀光等族群受惠還稅紅包政策作多，獲得買盤進駐，加權指數終場上漲 101.92 點或 0.72%，收在 14301.05 點，站上 10 日線，成交值放大至 1720.67 億元。

櫃買指數漲勢收斂，終場小漲 0.29 點或 0.16%，收在 183.76 點，成交值 514.9 億元。上市櫃成交值合計 2235.57 億元。

受美股費半指數強彈激勵，台積電今天大漲 2%，終場收在 458.5 元，收復短均；被動元件大廠國巨吸引買盤進駐，股價勁揚逾 4%；日月光投控、華碩、研華等電子指標股也都在盤上表現；鴻海近來股價承壓，今天小跌作收，力守 98 元；此外，聯發科、台達電、廣達等賣壓都偏重。

美國記憶體大廠美光 4 日股價飆漲逾 7%，主要因中國傳出可能受到疫情耗資過鉅影響，導致對中系半導體廠商補貼縮手。台股記憶體族群今天同步走揚，南亞科、華邦電股價上漲 1-2%，威剛、群聯、鈺創、晶豪科漲勢也不俗。

金融股回神，富邦金領軍勁揚超過 2%，兆豐金也上漲 2.3%，中信金、台新金、上海商銀等也上漲超過 1%。傳產股方面，台塑四寶中以台塑漲逾 1% 最強，水泥類股也吸引多頭青睞，台泥股價大漲近 3%。

行政院長蘇貞昌宣布還稅於民方案，每人普發現金 6000 元，預計開春後發放，可望進一步刺激內需消費，其中，百貨、電商股今獲得資金點火，富邦媒、網家、綠界科技等一度大漲超過 9%，富邦媒收漲 4%，收 729 元，創逾 4 個月新高。