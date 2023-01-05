〈焦點股〉還稅大紅包刺激內需消費 電商股喜上眉梢

行政院長蘇貞昌宣布，去年超徵稅收中的 1400 億元將讓全民共享，每人普發現金 6000 元，預計開春後發放，可望進一步刺激內需消費，其中，百貨、電商股今 (5) 日獲得資金點火，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW)、綠界科技 (6763-TW) 等均大漲超過 9%。

國內即將迎接解封後首個農曆春節，假期長達 10 天，出遊商機看俏，內需市場快速增溫，國內電商龍頭富邦媒今天股價延續漲勢，一度大漲逾 9%，最高衝上 765 元，逼近年線，創逾 4 個月新高。

電商業者網家盤中勁揚超過 9%，最高來到 65 元，創近半年新高，國內第三方支付龍頭綠界科技盤中飆漲逾 9%，最高衝上 429 元，美而快直奔漲停板，東森也有 2% 以上的漲幅。

此外，寶雅昨天噴漲逾 8% 後，今天股價續揚，最高來到 550 元，改寫 16 個月以來新高，漲幅近 4%，但獲利了結賣壓隨之出籠，股價漲勢收斂。

富邦媒去年 11 月營收 145.38 億元，改寫歷史新高，月增近 9 成，年增 19%，主要成長動能來自 B2C 營收，年增 2 成，包括美妝保健 / 健康休閒 / 居家生活等非 3C 類產品，法人估 12 月營收可望年增逾 2 成。

