華碩強化商用布局 攜手自由系統升級DaaS商用服務

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (15) 日宣布與自由系統合作，將託管服務(Managed Service)、雲端應用、資訊安全和用戶端管理整合為裝置即服務(DaaS)，預期將可望彌補企業跨領域技術人力空缺、提高資訊管理效率。

華碩指出，混合辦公模式成為疫後新常態，但企業往往面對三大裝置管理挑戰，包含長期維運管理負擔、軟硬體整合部署技術問題、內部使用者滿意度等，因此，華碩採用自由系統託管服務的商模思惟與服務量能，全面串連裝置、雲端、資安和 IT 技術四大元素，打造 all-in-one 服務。

華碩全球副總裁林宗樑指出，商用電腦市場已不止於純硬體規格比較，企業端用戶也開始重視使用體驗、資安問題、軟體服務等加值服務，這次與自由系統攜手合作，可望成為華碩未來商用服務生態系的關鍵策略。

自由系統執行長俞伯翰也表示，企業積極布局數位轉型，管理思維從單純採購功能導向的硬體，進階為導入成果導向的服務，自由系統期許能濃縮託管服務經驗，轉化為 DaaS 商業模式的創新動能，目標成為全球企業的 IT 延伸部門。

俞伯翰進一步指出，基於自由系統跨海服務經驗、華碩全球品牌與市場資源，雙方合作成軍後將以最佳效率驗證商業模式，第一步即瞄準資通訊需求、商機飛速成長的東南亞市場藍海，預計 2023 年就可展開新的里程碑。