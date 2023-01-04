〈Vivo新品發表〉X90旗艦新機攝影大升級 搭載聯發科天璣9200晶片

手機品牌 Vivo 今 (4) 日推出全新 Vivo X90 旗艦系列，全台首發搭載聯發科 (2454-TW) 天璣 9200 處理器，以及自研影像晶片 V2，配備超大一吋感光元件，並與光學大廠蔡司深度合作，打造頂級影像性能，X90 系列將於即日起至 1 月 9 日指定通路開放預購，2 月 28 日全通路上市。

Vivo X90 「極光藍」、「星光黑」兩色，售價 27888 元，Pro 機款「傳奇黑」售價 34888 元，1 月 9 日前指定通路預購，10 日搭配店芯方案在想資費優惠，並於 2 月 28 日全通路販售。

Vivo X90 系列這次搭載全台首發聯發科 9200 處理器，性能較上一代提升 32%，耗能降低 25%，影像晶片也進一步升級，V2 晶片導入 AI 影像降躁、HDR 畫質增強、MEMC 動態插幀等新功能。

影像方面，Pro 系列鏡頭搭載市面上最大感光元件，規格已經是入門級單眼感光元件，並搭配超高透光晶片，並新增許多拍攝功能，包含耀斑人像、微縮虛化技術，以及運動抓拍，攝影全面再進化。

X90 Pro

搭載聯發科天璣 9200 晶片，專業影像晶片由先前 V1 Pro 升級至 V2 ，電池續航力擴大至 4870 mAh，支援 120W 快充以及 50W 無限充，容量規格 RAM 12GB+256GB。

螢幕 6.2 吋螢幕部分，螢幕為 6.78 吋 AMOLED 螢幕，10.7 億色支援 2160 H PWM 護眼調光，機身重量約 214.8g。

相機配備強大，後鏡頭搭載兩顆 5000 萬畫素的主競投與人像鏡頭，以及 1200 萬畫素廣角微距鏡頭，並搭載一吋超大感光元件，感光面積提升 77%、感光能力提升 43%，並配有 CIPA 4 單眼級防手震。

X90

與 Pro 機型相同搭載聯發科天璣 9200 晶片，以及影像晶片 V2；電池具備 4810mAh 電力續航，支援 120W 快充；容量規格 RAM 12GB+256GB。

機身設計輕薄，耐用度升級，重量僅 200g；螢幕 6.2 吋螢幕部分，螢幕為 6.78 吋 AMOLED 螢幕，10.7 億色支援 2160 H PWM 護眼調光。

鏡頭配置上，後置具備三主鏡頭，包括 5000 萬畫素主鏡頭， 1200 萬畫素廣角微距鏡頭，以及 1200 萬畫素人像鏡頭，前鏡頭則為 3200 萬畫素。