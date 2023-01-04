鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至29.71元，預估目標價為257元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由30.01元下修至29.71元，其中最高估值33.61元，最低估值21.58元，預估目標價為257元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|33.61
|41.37
|最低值
|21.58
|22.69
|平均值
|28.25
|32.11
|中位數
|29.71
|33.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|75,944,852.29
|89,954,204.29
|最低值
|59,473,000
|62,658,000
|平均值
|68,063,428.28
|76,331,198.56
|中位數
|68,351,000
|77,693,814
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|16.38
|5.67
|0.48
|-0.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|52,228,457
|38,512,743
|31,093,989
|28,832,551
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。