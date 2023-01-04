鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至18.66元，預估目標價為240元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2023年EPS預估：中位數由18元上修至18.66元，其中最高估值30.79元，最低估值12.53元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|30.79
|24.18
|最低值
|12.53
|14.62
|平均值
|19.13
|18.98
|中位數
|18.66
|18.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|132,079,000
|142,185,007
|最低值
|119,219,000
|132,589,565.61
|平均值
|124,884,598.43
|137,620,466.29
|中位數
|123,822,430.41
|138,307,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|13.91
|12.13
|13.22
|14.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|96,556,646
|84,091,485
|81,506,216
|68,962,459
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。