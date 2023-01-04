年節與旅遊旺季推升民眾資金需求 借款管道大PK。

年底消費旺季到 市場資金需求大增

歲末年終是資金需求高峰期，不論是年節採買或是出國旅遊樣樣都需要錢，而在萬物皆漲唯獨薪水不漲的環境下，想要緩解手頭緊壓力，務必挑選合法管道來取得資金，坊間的借貸公司標榜額度高撥款快，但往往附帶高利率的借貸條件，建議民眾要多加比較。

而農曆年前為消費旺季，市場對於資金需求也會提升，加上沉寂已久的海外旅遊隨著邊境解封再度熱了起來，銀行看準民眾對於資金的高度需求，紛紛推出小額信貸爭取客戶青睞，標榜高額度、較長的借款年限，爭取資金去化管道。

三大借款方式 PK 銀行信貸成本低較划算

然而在通膨壓力居高不下的大環境下，中央銀行為對抗通膨，自去 (111) 年起連續四個季度啟動升息，連帶讓銀行存放款牌告利率跟著攀升，進而墊高民眾融資成本，面對市面上林林總總的信貸商品，該怎麼選擇 CP 值高的商品才能聰明調度資金，就成為借款前必做功課之一。

目前市面上常見的借貸產品主要有：小額信用貸款、保單借款、股票或基金質借等，其中保單借款不必財力證明、無須徵信，撥款速度也相對較快，但利率較高，若借貸金額超過「保單價值準備金」，保單也有失效風險。

如果選擇股票質押借款，同樣能在短時間內籌措較大筆的金額，但借款作業較繁瑣，且買賣股票的手續費與借款利率會墊高籌資成本外，同時也要承受股票價格波動風險。

相較之下，銀行的小額信貸可調度金額也不低，借款年限也較長，而且比起保單借款、股票基金質押，個人信用貸款的 CP 值較高，對於有資金需求又考慮借貸成本的小資族來說，成本負擔相對較低。

華銀「優質貸」線上試算、申貸動手快速搞定

華南銀行的「優質貸」鎖定有購置耐久財消費品、房屋裝修或家計周轉的客群，甚至是為了子女籌措學雜費，或是準備結婚基金的新人也能申請「優質貸」為人生重要大事籌措所需資金。

華南銀行表示，舉凡有正當且收入穩定的職業者，且在同一公司單位任職滿 3 個月以上就能申請，可借貸額度最高可達新台幣 500 萬元，借款年限最長可達 7 年。但要注意的是，考量授信風險，借款人年齡加上計借款期間不得超過 65 歲。

在利率計算部分，依據華南銀行現行指標利率浮動計算利息，目前利率 2.24% 起，比起保單借款、股票質借利率相對優惠。

為方便民眾事先估算借貸成本，華南銀行還提供線上試算精靈，消費者可事先輸入欲貸款金額、年利率及貸款年期等欄位進行試算後，先行評估並思考資金運用方式；此外，借款人除了能到銀行臨櫃辦理，也能選線上申辦，透過簡化申貸流程，讓資金調度更便捷。

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