政府發紅包寶雅受惠 今年營收有望衝破200億元寫新猷

總統蔡英文表態，將以發現金方式來作為全民共享的方案，內需族群有望迎來新一波消費動能，寶雅 (5904-TW) 盤中大漲逾半根停板，收復 500 元整數關卡，隨著疫情影響式微，寶雅將加快展店，同時擴大布局高毛利的自有品牌商品，法人看好，寶雅 2023 年營收有望突破 200 億元規模，並有望再繳出賺 2 個股本的好成績。

在總統表態後，行政院也鬆口，中央政府在可動用的 1800 億元中，部分會預留不時之需，剩餘將規畫發現金讓全民共享。

市場看好，一旦全民都拿到這筆兔年的意外紅包後，勢必激勵新一波內需消費動能。

寶雅作為國內最大美妝生活雜貨專門連鎖店，在這波受惠名單中，盤中股價最高來到 518 元，創去年 11 月下旬以來新高。

寶雅至去年 10 月底全台已擁有 300 家據點，主打五金雜貨的第二品牌寶家也達 38 家。

寶雅表示，今年仍將持續進行店鋪和產品升級，並加強開發潛在市場，樂觀看在國內還有 100 家店的龐大展店空間，包括 40 家大型店和 60 家未開發地區的小型店。

由於去年受疫情衝擊，寶雅展店腳步保守，法人預期，寶雅今年可望加速展店，全年料將新增 30 家，而寶家則有望開出超過 10 家新據點。

另一方面，國內放寬口罩強制令後，有利美妝產品的需求大幅回升，寶雅正持續擴增新產品和高值化產品品項，進一步提升毛利率和營益率可期。

而寶雅正加強推廣 POYA PAY 和線上購物，並進行線上線下整合策略，鼓勵消費者到店取貨，有機會藉此提升客單價。

隨著疫情影響已式微，加上展店加快，法人預估，今年寶雅合併營收有望突破 200 億元再寫新猷，而獲利也將恢復成長，有望見到過去的獲利高峰，亦即再度賺超過 2 個股本。