桃園大有店將吹熄燈號 新光三越：未來布局策略考量

百貨龍頭新光三越今 (21) 日宣布，因對應未來布局的策略考量，決定於明年 2 月底結束桃園大有店營業，但會持續尋找在桃園市場發展的新機緣，在國內也仍有持續的展店計畫。

新光三越說明，因應未來布局策略，桃園大有店將於明年 2 月底結束營業，但仍看好桃園市場潛力，除了由桃園站前店和桃園青埔新光影城商場為大桃園地區的消費者提供更多元的服務，也將繼續積極尋求桃園市場發展的新機緣。

另一方面，新光三越即將開出的台北東區 Diamond Towers 新據點，受疫情波及全球供應鏈、原物料和硬體設備等因素影響進度，延後至明年登場。

儘管今年世界經濟、疫情起伏變化不斷，新光三越仍改裝多達 41 項，包括 11 個全樓層和 30 個區域，共調整及導入 640 個櫃位，為新光三越歷年最大調整規模，更等同開一家全新百貨。

不僅如此，新光三越積極布局數位版圖，新創五大數位服務，包括數位會員、智能客服、齊享購、名人選物店和美食碼上點。

隨著線上線下布局同步進行，新光三越表示，第三季起迎來強勁消費復甦，業績和集客力均超越 2019 年疫情前的同期，因此，已提前在 12 月中旬達成全年營收 830 億元目標。

展望後市，新光三越強調，在台灣市場仍將持續展店，為消費者提供更美好的生活而努力。