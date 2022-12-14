盤中速報 - 譁裕(3419)急跌-2.09%報21.0元，成交1,115張

譁裕(3419-TW)近5分K跌速2.09%，14日09:04報21.0元，成交1,115張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譁裕(3419-TW)近5日股價上漲7.56%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.9%。台灣加權指數下跌1.4%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,967 張
- 外資買賣超：+1,969 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-865 張
- 融券增減：+31 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.66%
$12,866
原投組報酬率
+23.56%
$12,356
投組標的成分
40%
3693
20%
4116
20%
3587
10%
2736
10%