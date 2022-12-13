盤中速報 - 譁裕(3419)急跌-2.13%報20.65元，成交1,863張

譁裕(3419-TW)近5分K跌速2.13%，13日09:09報20.65元，成交1,863張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譁裕(3419-TW)近5日股價上漲2.96%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.58%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,358 張
  • 外資買賣超：+1,360 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-553 張
  • 融券增減：+139 張

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