盤中速報 - 譁裕(3419)急跌-2.13%報20.65元，成交1,863張

譁裕(3419-TW)近5分K跌速2.13%，13日09:09報20.65元，成交1,863張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譁裕(3419-TW)近5日股價上漲2.96%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.58%。台灣加權指數下跌2.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,358 張
- 外資買賣超：+1,360 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-553 張
- 融券增減：+139 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+38.09%
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原投組報酬率
+28.94%
$12,894
投組標的成分
40%
4102
20%
2482
20%
3558
10%
6279
10%