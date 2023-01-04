元旦經濟 中國國內票價漲三成 這些城市航班量快速「回血」

為期三天的元旦假期結束，去年一度跌入谷底的中國國內航空市場，迎來「新十條」後第一個小長假，由於跨省出遊民眾增加，不少城市市場迅速回升，基本已經接近疫情前水準。

《第一財經》報導，攜程平台的數據顯示，元旦期間中國國內機票單程含稅均價達人民幣（下同）901 元，較去年同期驟漲 35% 左右。熱門城市的交通成本水漲船高，元旦期間三亞進出港單程含稅機票均價達 1,364 元，大漲近五成；哈爾濱、延吉、白山、張家口、阿勒泰、喀納斯等冰雪目的地機票也呈現「量價齊升」趨勢。

在去哪兒平台上，去年 12 月以來國內機票平均支付價格呈「V 型」走勢。12 月初處於高點，13 日至 18 日價格較低，一些旅客在此期間搶到低價票。自 12 月 19 日以來，元旦出行機票平均支付價格逐日漲價，飛往三亞的機票平均支付價格超過千元。

跨省遊需求升溫，帶動不少城市的航空市場迅速「回血」。航班管家的數據顯示，寧波、杭州、成都、昆明、哈爾濱等地進出港客運航班量已超過去年同期水準，成都、三亞兩地航班恢復更遙遙領先，航班量已回到 2019 年同期的九成以上。

在具體國內航線上，TOP10 城市線以北上廣深川渝城市對飛線為主。恢復率方面，受惠於天府機場通航，成都市場相關航線恢復率相對較高，北京至三亞線航班量恢復率更達到 122%，已超過 2019 年同期水準。

主基地位於杭州的長龍航空，在元旦期間成為航班量恢復最好的航空公司，元旦航班量已超過 2019 年同期水準。華夏、天航、海航、國航、祥鵬航等五家業者執飛航班量則超過 2022 年同期水準。