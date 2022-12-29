中國元旦機票預訂「量價齊升」 票價大漲近三成

臨近元旦假期，中國國內機票預訂「量價齊升」，12 月 19 日以來，元旦期間出發的國內機票預訂量幾乎每日都以 30% 的幅度成長，12 月 26 日、27 日的預訂量更大幅攀升。

《澎湃新聞》報導，在線旅遊平台去哪兒平台的數據顯示，元旦出行熱門目的地為成都、北京、三亞、上海、海口、重慶、昆明、深圳、廣州、西安。從出發地來看，北京先出現預訂量增長，12 月 23 日起，成都、廣州、上海預訂量快速增加，12 月 25 日以後，深圳、杭州、重慶進入快速增長期。

今年元旦期間，國內機票單程均價高於去年同期。攜程平台的數據顯示，截至 12 月 27 日，元旦期間國內單程機票均價為人民幣（下同）823 元，較去年同期躍增 28%，較上周漲 1%。

同程旅行的數據顯示，今年 12 月以來，國內機票訂單量和價格均呈現「V 型」走勢。截至 12 月 27 日，12 月國內單程平均機票價格為 709.3 元（不含稅），其中 12 月 18 日的國內平均機票價格最低，此後一路回升，12 月 27 日的價格最高，較 18 日勁漲 28.5%。

與此同時，自 12 月 18 日開始，國內機票訂單量也呈增長趨勢，12 月 27 日訂單量較 18 日激增 34.4%。

隨著中國政府不斷鬆綁防疫政策，加上年底「春運」來臨，民航市場進入復甦期，中國東航 (600115-CN) 、吉祥航空 (603885-CN) 、金鵬航空等多家航空業者陸續表態國內客運回暖，計劃提高運力。目前，國內客運航班已恢復至疫情前的五成以上。

國內航空運輸市場回升將按三個階段推進。航空公司內部人員表示，民航局在 12 月 14 日下發《安全有序恢復航空運輸市場的工作方案》，對國內航空運輸市場提出具體時間表。第一階段是即日至 2023 年 1 月 6 日，以 2019 年日均客運航班量的 70% 為基數，第二階段是至 2023 年 1 月 31 日，以 2019 年日均客運航班量的 88% 為基數，第三階段至 2023 年 3 月 25 日，整個產業處於穩定恢復期。