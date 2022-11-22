〈惠特法說〉富采、錼創合作建MicroLED新廠 將大啖商機

近期富采旗下晶電攜手錼創，開始建立 MicroLED 產線，惠特 (6706-TW) 董事長徐秋田今 (22) 日表示，都有出貨設備給晶電、錼創，將不會錯過這次的商機。

徐秋田說，惠特的測試設備及雷傑的巨量轉移設備已小量出貨，雷傑的設備是目前最具量產潛力的設備，也有供貨給富采、錼創，隨著客戶積極擴充 MicroLED 產能，將可望從中受惠。

富采旗下晶電、錼創於本月初宣布合作，錼創將協助晶電建置 6 吋 MicroLED 生產線，預計明後年可望投產。

MicroLED 市場如今已形成三強鼎立的局面，包含台廠富采 (3714-TW)、錼創 (6854-TW)、友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW)，中國方面則有京東方、華燦光電聯盟，以及華星光電、三安光電。

研調預計，MicroLED 高階應用產品持續推出下，預估 2024 年 Micro LED 晶片產值將達 5.42 億美元，隔年將迎來爆發性的成長。

業者認為， 由於 Micro LED 客製化設計程度高，再加上製程技術嚴謹，需要面板、晶片、巨量轉移及驅動 IC 等廠商的高度整合，才有機會創造出商品化 MicroLED 產品。