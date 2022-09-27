和泰車擴大參與和泰產險增資 總規模不超過260億元

和泰車 (2207-TW) 今 (27) 日宣布，董事會決議通過，將參與和泰產險私募現金增資，和泰產險此次增資後股本將攀升至 30 億股，和泰車預計參與規模不超過 26 億股 (260 億元)，以充實和泰產險營運資金。

和泰車表示，鑒於疫情影響理賠人數增加，因此提高參與增資規模，和泰產險為和泰車重要子公司，近年營運正向，此次防疫險為一次性事件，預估僅短期影響公司獲利，目前集團獲利仍十分穩健，資金充裕仍能支應和泰產險增資需求。

和泰產險原先股本為 2 億股 (20 億元)，今年 8 月已宣布辦理私募 13 億股，總股本擴大至 15 億股 (150 億元)，今日再辦私募，進一步將股本提高至 30 億股 (300 億元)，以利和泰車這次擴大參與現增規模。

此次增資後，依和泰產險私募發行新股後股本計算，和泰汽車與子公司和展投資合計將持有和泰產險 99.99% 股權，較先前小幅上升。

和泰產險為因應支付龐大的防疫險，總計共增資 28 億股，其中和泰車認列 26 億股，其餘 2 億股由其他股東參與，可預期和泰車將認列和泰產險不少理賠虧損。

和泰車子公司和泰產險上半年淨損 45.26 億元，在認列相關投資損失後，上半年和泰車稅後純益 34.8 億元，年減 61.99%，每股純益 6.37 元，其中，第二季首見稅後虧損 8.14 億元，每股虧損 1.49 元。